Заявки на конкурс «Директор года-2022. Алтайский край» принимаются с 28 ноября 2022 года

Победа в конкурсе «Директор года–2022. Алтайский край» – это возможность продемонстрировать новые успехи широкой общественности, привлечь внимание потенциальных клиентов и партнёров.

Приглашаем руководителей учреждений и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского края, принять участие в ежегодном конкурсе «Директор года–2022. Алтайский край».

Наградой «Директор года. Алтайский край» отмечаются лучшие руководители региона. Управленцы, которые невзирая на обстоятельства, развивают свои предприятия, повышают объёмы производства, продаж, уровень заработной платы, ведут активную социальную деятельность, занимаются благотворительностью.

В этом году конкурс «Директор года. Алтайский край» отмечает 20-летие.

За 20 лет существования конкурса золотая медаль «Директор года. Алтайский край» стала одной из самых престижных краевых наград. Она является демонстрацией статуса успешного руководителя, который обеспечивает устойчивое развитие предприятия в масштабах региона.

Критерии оценки участников

Претендент должен занимать свою должность не менее 2-х лет. Успехи директоров и эффективность их деятельности оцениваются по росту экономических и социальных показателей предприятия. Основной критерий для участия в конкурсе – это положительная динамика роста за 2021 г. в сравнении с 2022 г. по:

– объемам производства (продаж, предоставленных услуг);

– отчислениям в бюджет;

– средней заработной плате.

Всю необходимую информацию об участии в конкурсе Вы можете узнать:

– по телефонам: 8 (3852) 282-333, 8-903-990-16-19

– по электронной почте: direktor-altai@mail.ru

– на сайте: direktor-altai.ru

Информационная справка о конкурсе «Директор года. Алтайский край»:

Конкурс «Директор года. Алтайский край» проходит при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители: Союза промышленников Алтайского края, Союза Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайского Банковского Союза, Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

Многие руководители участвуют в конкурсе ежегодно, раз за разом демонстрируя новые достижения. Чтобы отметить результаты директоров, подтверждающих статус победителя несколько лет подряд, была разработана специальная награда – почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет 3 категории значимости: серебряный знак вручают за 3 победы в конкурсе, золотой – 7 побед, бриллиантовый –10 побед.

Почётные знаки «Лидер экономики Алтайского края» стали наградами самой высокой пробы, олицетворением уровня профессионализма и управленческого таланта их обладателей.

Информационные ресурсы краевого ежегодного конкурса «Директор года. Алтайский край»:

Сайт direktor-altai.ru - интернет-ресурс конкурса постоянно совершенствуется – появляются новые разделы, увеличивается посещаемость. У победителей конкурса появилась возможность освещать жизнь своего предприятия на сайте в специальном разделе «Новости».

Группы в социальных сетях - итоги конкурса «Директор года. Алтайский край» освещаются в группах конкурса, группах учредителей конкурса, региональных СМИ.

Краевые СМИ - каждая церемония награждения победителей конкурса становится ярким событием регионального значения и активно освещается средствами массовой информации Алтайского края.