Мошенники обманули жительницу Алтая почти на 600 тысяч рублей

Женщина сама перевела деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

30-летнюю жительницу села Березовка в Алтайском крае обманули мошенники. Женщина потеряла почти 600 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мошенник заявил, что на имя сельчанки оформили кредит, и, возможно, к этому причастны сотрудники банка. Он попросил женщину помочь разоблачить обманщиков и добавил, что для этого следует оформить кредит и перевести деньги на определенный счет

Жительница региона поступила так, как ее просили, и потеряла около 600 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.