Движение ограничат вечером Фото: Анна СЕМИНА

Вечером в понедельник, 28 ноября, в Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн. Об этом предупреждают в Госавтоинспекции региона.

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках дорог в Алтайском крае:

С 18 до 20:30 часов - а/д «подъезд к селу Косиха» (от а/д Р-256 «Чуйский тракт» до населенного пункта Косиха,

С 18 до 20:30 часов - «населенный пункт Косиха – а/д «подъезд к с. Косиха» (стела «Колоски»)».

В ГИБДД призывают отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД призвали водителей к осторожности из-за гололедицы и мороза в Алтайском каре. Важно соблюдать скоростной режим и не совершать опасных маневров.