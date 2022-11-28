Барнаульцы жалуются на работу общественного транспорта в морозы

Автобус приходится долго ждать Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула жалуются на то, что в мороз им приходится долго ждать автобусы. Об этом написали в группе «Барнаул 22».

Пользователи пишут, что на некоторых маршрутах было не так много автобусов, поэтому его приходилось подлогу ждать на остановках.

Например, по словам барнаульцев, на линии по 35 маршруту было 11 автобусов.

- Людям приходится на остановках ожидать автобус в 2 раза дольше обычного, - утверждают горожане.

Также вопросы возникли к 53, 55, 67, 60 и другим маршрутам.

Ранее мы писали о том, что с 1 января в Барнауле повысится стоимость проезда в общественном транспорте