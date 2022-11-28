До -29 градусов ожидается в Алтайском крае 28 ноября

Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с морозов Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с морозов. Днем в понедельник,28 ноября ожидается -19…-24, местами в предгорьях до -29 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

В регионе будет преимущественно без осадков. Утром местами по краю ожидаются изморозь и туман. Подует северо-восточный ветер, 2-7 м/с.

В Барнауле днем 28 ноября столбики термометров покажут -22…-24 градуса. В краевой столице также будет преимущественно без осадков. Утром – изморозь. Подует северо-восточный ветер, 2-7 м/с.

В региональном управлении МЧС призывают не оставлять без присмотра печи, которые топятся и включенные электроприборы.