Губернатор Томенко посетил полигон в Оренбургской области, где проходят подготовку мобилизованные

Виктор Томенко в Оренбургской области. Фото: Антон Червяков Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Глава Алтайского края Виктор Томенко побывал на полигоне в Тоцком Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На этом полигоне проходят подготовку мобилизованные и добровольцы из Алтайского края. Виктор Томенко пообщался с военнослужащими, а также ответил на все поступившие вопросы.

- Офицерским составом были высказаны пожелания о поставках дополнительного оснащения, - говорится в сообщении.

Ранее регион уже поставлял спецтехнику и оборудование. Власти продолжат доставку необходимых грузов.

Кроме того, с военнослужащими и их семьями работают представители минсоцзщаиты региона.