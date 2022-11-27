На Алтае не планируют закупать в 2023 году новые трамваи и троллейбусы

В этом году 714 млн рублей потратили на покупку десяти трамваев для Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что в 2023 году власти региона пока не планируют закупать новые трамваи и троллейбусы, пишет Амик.

Как пояснил чиновник, в бюджет края на эти цели средства не заложены. Однако в 2022 году на развитие транспорта в регионе направили более миллиарда рублей. И большую часть денег (714 млн) потратили на покупку десяти трамваев для Барнаула (они прибудут весной следующего года).

Еще около 200 млн потратили на восстановление МУП в Бийске, которое находилось в предбанкротном состоянии. А также закупили пять новых троллейбусов для Рубцовска.