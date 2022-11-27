В преддверии праздника глава региона Виктор Томенко встретился с многодетными семьями Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

27 ноября 2022 года отмечается День матери. Губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко трогательно поздравили жительниц края с этим праздником. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

- Дорогие мамы! Именно вы окружаете детей теплом и вниманием, оберегаете от опасностей. Материнское доброе слово, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. Сила этой любви поддерживает всю жизнь, помогает преодолевать трудности и добиваться успехов, - сказано в обращении.

Отдельные слова благодарности Виктор Томенко и Александр Романенко высказали матерям, воспитавшим детей патриотами и защитниками родины. Также представители власти отметили, что в Алтайском крае принят целый комплекс мер для поддержки материнства и детства, многодетных и молодых семей.

Отметим, что в преддверии праздника глава региона встретился с многодетными семьями.