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НовостиОбщество27 ноября 2022 8:09

Губернатор и председатель Алтайского Заксобрания трогательно поздравили жительниц Алтая с Днем матери

Они отметили, что в крае принят целый комплекс мер для поддержки материнства и детства
Александра Сапожкова
В преддверии праздника глава региона Виктор Томенко встретился с многодетными семьями

В преддверии праздника глава региона Виктор Томенко встретился с многодетными семьями

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

27 ноября 2022 года отмечается День матери. Губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко трогательно поздравили жительниц края с этим праздником. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

- Дорогие мамы! Именно вы окружаете детей теплом и вниманием, оберегаете от опасностей. Материнское доброе слово, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. Сила этой любви поддерживает всю жизнь, помогает преодолевать трудности и добиваться успехов, - сказано в обращении.

Отдельные слова благодарности Виктор Томенко и Александр Романенко высказали матерям, воспитавшим детей патриотами и защитниками родины. Также представители власти отметили, что в Алтайском крае принят целый комплекс мер для поддержки материнства и детства, многодетных и молодых семей.

Отметим, что в преддверии праздника глава региона встретился с многодетными семьями.