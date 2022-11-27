Амбулатория на родине Михаила Евдокимова находится в ужасном состоянии

Скриншот видео "Вести-Алтай" с сайта vesti22.tv

Жители поселка Верх-Обский, родины артиста и экс-губернатора Михаила Евдокимов, пожаловались на удручающее состояние их врачебной амбулатории, сообщают Вести-Алтай.

В прошлом году медучреждение замерзало. После этого систему отопления полностью поменяли, но медики и пациенты снова мерзнут. Дневной стационар пришлось закрыть из-за увольнения единственного терапевта. А ремонт в последний раз в медучреждении делался 30 лет назад. Что уж говорить о мебели: для врачей не могут даже новые приличные стулья приобрести. Персонал говорит: в таком жутком состоянии двухэтажное медучреждение не бывало даже в нищие 90-е.

По словам жителей, о проблеме их амбулатории писали в районной газете, были обращения и к главе региона. Главврач Смоленской ЦРБ Алексей Хамрилов пообещал какой-никакой ремонт – насколько средства позволят. А вот нового терапевта не обещает – в самой райбольнице их четверо на 12 участков. Что касается холода, то главврач считает, что дело в системе отопления - котел вышел из строя. Новый оптимистично планирует установить через неделю-другую.

- Верх-Обский надеется на лучшее: ну не должна амбулатория быть такой в 21 веке! Тем более, если в веке 20-ом здесь все было куда лучше, - резюмируют Вести-Алтай.