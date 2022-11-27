С Алтая в Оренбургскую область доставили экипировку и спецтехнику для мобилизованных

Вещи будут использовать на базе Тоцкого полигона Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В 21-ю отдельную мотострелковую бригаду из Алтайского края доставили спецгруз: технические средства и элементы экипировки. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вещи будут использовать на базе Тоцкого полигона Оренбургской области для подготовки мобилизованных из Алтайского края.

На полигон доставлена первая партия спецсредств. В ближайшее время поступит дополнительное оснащение: квадрокоптеры, радиостанции, ноутбуки и планшеты и другое.