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НовостиОбщество27 ноября 2022 4:26

С Алтая в Оренбургскую область доставили экипировку и спецтехнику для мобилизованных

Это первая партия спецсредств
Александра Сапожкова
Вещи будут использовать на базе Тоцкого полигона

Вещи будут использовать на базе Тоцкого полигона

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В 21-ю отдельную мотострелковую бригаду из Алтайского края доставили спецгруз: технические средства и элементы экипировки. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вещи будут использовать на базе Тоцкого полигона Оренбургской области для подготовки мобилизованных из Алтайского края.

На полигон доставлена первая партия спецсредств. В ближайшее время поступит дополнительное оснащение: квадрокоптеры, радиостанции, ноутбуки и планшеты и другое.