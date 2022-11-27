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НовостиОбщество27 ноября 2022 2:13

Новые сторублевые купюры с изображением солдата появились в Алтайском крае

Они покрыты лаком для удлинения срока службы
Александра Сапожкова
Новая 100-рублевая купюра. Фото Центробанка

Новая 100-рублевая купюра. Фото Центробанка

В Алтайском крае в обиходе появились новые сторублевые купюры. Об этом жители региона сообщают в социальных сетях.

По данным Центробанка, преобладающие цвета банкноты — оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля и слева вверху герб Российской Федерации. А на оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

Также купюры покрыты лаком для удлинения срока службы на треть.

Новая 100-рублевая купюра. Фото Центробанка

Новая 100-рублевая купюра. Фото Центробанка