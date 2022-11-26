В Барнауле из-за холода перенесли открытие зимнего городка у ТРЦ «Galaxy»

Для тех, кого не страшит мороз, будет работать каток Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открытие зимнего городка у ТРЦ «Galaxy» перенесли на следующие выходные. Информация об этом размещена на странице торгово-развлекательного центра во Вконтакте.

- Праздничное открытие Зимнего Городка переносится на следующие выходные, в связи с экстремально низкой температурой, - написано на странице.

Напомним, что открытие городка должно было пройти 26 ноября. Для горожан была запланирована праздничная программа с 17:00 до 19:00. Организаторы отметили, что для тех, кого не страшит мороз, будет работать каток и торговые домики.

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Начало праздника в 17:00 (подробнее)