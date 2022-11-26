В Барнауле фура сбила 13-летнего мальчика, который переходил дорогу на «красный»

Правоохранители проводят проверку
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле 25 ноября фура сбила 13-летнего мальчика. ДТП произошло в районе дома №6 В/2 на проспекте Космонавтов. Об этом сообщают в ГИБДД по городу.
- Водитель мужчина, 1973 года рождения, управляя автомобилем ДАФ FTXF105.406T, с полуприцепом KASSBOHRER DL, в пути следования совершил наезд на пешехода мальчика, 2009 года рождения, - пишет пресс-служба.
Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил травмы. Его госпитализировали. Правоохранители проводят проверку.
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