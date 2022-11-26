В Барнауле ремонт теплосети на улице Титова находится на особом контроле у администрации

На участке специалисты проводят ремотные работы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле ремонт теплосети на улице Титова, 17 находится на особом контроле у городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что на данный момент четыре дома, в которых проживает 486 человек, временно остались без отопления. На участке проводятся ремонтные работы. Задействовано 11 человек и пять единиц техники. Также на месте присутствуют представители администрации.

- Специалисты администрации района совместно с представителями управляющих компаний проводят поквартирный обход с целью контроля температурного режима. Температура в помещениях находится на уровне 19-22 градусов, - пишет пресс-служба.

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