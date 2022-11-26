В Барнауле из-за коммунальной аварии четыре дома временно остались без отопления

Отопление временно отключили в четырех домах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня утром, 26 ноября, произошла коммунальная авария на улице Титова, 17. На данный момент в четырех домах временно отключили отопление. Об этом сообщают в телеграм-канале СГК.

Известно, что повреждение было обнаружено на теплосети. Для проведения ремонтных работ потребовалось отключить отопление. Сейчас подачу ресурса ограничили в следующих домах: улица Титова, 17, улица Титова, 21, улица Тимуровская, 25, улица 40 лет Октября, 24.

- Мы будем сообщать об изменении ситуации. Приносим свои извинения за неудобства, - пишут в телеграм-канале.

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