На Алтае 4-летняя девочка умерла от ожогового шока, она села в ведро с кипятком

Бабушка недосмотрела за внучкой. Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Кош-Агачском районе 4-летняя девочка умерла от ожогового шока. Она села в ведро с кипятком. Об этом сообщает Следком Республики Алтай.

Известно, что ЧП произошло 19 сентября 2022 года. Девочка была вместе с 60-летней бабушкой дома в селе Кош-Агач. Женщина оставила 15-литровое ведро с кипятком. Пробегающая мимо внучка села в него и получила сильные ожоги. Девочку доставили в больницу, где ей оказали помощь. Спустя сутки она скончалась в медучреждении от ожогового шока.

По данному факту в отношении 60-летней женщины завершено расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, - пишет ведомство.

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