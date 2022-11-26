Барнаульцев 26 ноября приглашают на открытие новогодней площадки рядом с ТРЦ «Galaxy»

Также на парковке будет работать каток Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня, 26 ноября, пройдет открытие новогодней площадки рядом ТРЦ «Galaxy». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Праздничная программа запланирована с 17:00 до 19:00.

Для горожан организована анимационная программа со сказочными героями, выступление фигуристов и барабанщиков. Ребятишки смогут покататься на горках. Также на площадке организованы фотозоны, где будут бесплатно работать профессиональные фотографы. Фотоотчет разместят на сайте торгового центра.

- С завтрашнего дня на территории парковки заработает большой уличный ледовый каток. Для начинающих фигуристов, совершающих первые шаги на льду, приготовили пингвинов-помощников. Каток будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00, - пишет пресс-служба.

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