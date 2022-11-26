В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к осторожности из-за гололедицы и мороза

Водителям советуют брать с собой теплые вещи при поездках за город Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в конце ноября ожидаются сильные морозы и гололедица. В Госавтоинспекции водителей призывают к осторожности на дорогах, так как из-за погодных условий возникает риск ДТП.

- Особую бдительность рекомендуется соблюдать водителям при движении по автодорогам: P-256 «Чуйский тракт», А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с республикой Казахстан), А-321 (Барнаул – Павловск – граница с республикой Казахстан), К-04 Алтай - Кузбасс, - пишет пресс-служба.

Водителям советуют брать с собой теплые вещи, светоотражающие жилеты и все необходимое для мелкосрочного ремонта в поездки за город. Также участников дорожного движения призывают соблюдать правила дорожного движения, а также выбирать скорость не только исходя их ограничений скоростного режима, но и обращать внимание на состояние проезжей части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В конце ноября по Алтайскому краю ударят сорокоградусные морозы

Аномально холодная погода ожидается с 27 по 29 ноября (подробнее)