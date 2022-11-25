В Алтайском крае из Кодекса о выборах исключили понятие отзыва депутатов

Денис Голобородько Фото: АКЗС

25 ноября на сессии Алтайского Заксобрания депутаты внесли изменения в региональный Кодекс о выборах, референдуме, отзыве. Изменения, в частности, исключили такое понятие, как отзыв депутата, сообщается на сайте АКЗС.

- В федеральном законе перечислены четкие основания для прекращения деятельности депутата. И среди этого перечня нет такого основания, как отзыв. Поэтому мы эту норму из краевого Кодекса о выборах исключаем. Отмечу, что практики отзывов депутатов в течение 20 лет в крае не было, - сказал зампредседателя АКЗС, председатель постоянного комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Он добавил, что в законе остаются основания для прекращения деятельности депутата. Например, вступивший в силу приговор суда и другие.