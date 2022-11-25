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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 11:51

В Барнауле после введения режима ЧС эвакуировали жильцов опасного треснувшего дома

Комиссия обнаружила значительное ухудшение его технического состояния
Александра Сапожкова
Дом № 77д по ул. Смирнова

Дом № 77д по ул. Смирнова

Фото: Виталий БАРАБАШ

25 ноября в Барнауле прошла эвакуация жильцов дома № 77д по ул. Смирнова. Об этом сообщили в мэрии.

Вечером 24 ноября в администрацию Октябрьского района поступила информация от подрядной организации о результатах обследования дома. Комиссия обнаружила значительное ухудшение техсостояния конструкций, перекрытий и стен. А ранее сообщалось, что в доме образовалась глубокая трещина. И чтобы потолок не рухнул, жильцы установили поддерживающие балки.

В итоге было принято решение о введении режима ЧС в границах территории дома и развертывании пункта временного размещения для жильцов.

Отмечается, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2018 году.