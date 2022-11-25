В Барнауле после введения режима ЧС эвакуировали жильцов опасного треснувшего дома

Дом № 77д по ул. Смирнова Фото: Виталий БАРАБАШ

25 ноября в Барнауле прошла эвакуация жильцов дома № 77д по ул. Смирнова. Об этом сообщили в мэрии.

Вечером 24 ноября в администрацию Октябрьского района поступила информация от подрядной организации о результатах обследования дома. Комиссия обнаружила значительное ухудшение техсостояния конструкций, перекрытий и стен. А ранее сообщалось, что в доме образовалась глубокая трещина. И чтобы потолок не рухнул, жильцы установили поддерживающие балки.

В итоге было принято решение о введении режима ЧС в границах территории дома и развертывании пункта временного размещения для жильцов.

Отмечается, что дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2018 году.