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НовостиОбщество25 ноября 2022 9:52

Бийчане отказались массово гулять на Новый год

Хотя главную елку на Петровском бульваре поставят
Александра Сапожкова
По мнению горожан, сейчас не время для праздников

По мнению горожан, сейчас не время для праздников

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске решили поддержать общероссийскую тенденцию и отказаться от массовых гуляний на Новый год, пишет «Бийский рабочий».

Главную елку на Петровском бульваре поставят. А вот праздничной программы, выступлений танцевальных и музыкальных коллективов не будет. Также не ожидается новогоднего салюта.

Таким образом бийчане со всей страной выражают солидарность с теми, кто участвует в спецоперации, и считают, что сейчас не время для праздников, отмечает издание.