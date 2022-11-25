Бийчане отказались массово гулять на Новый год

По мнению горожан, сейчас не время для праздников
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске решили поддержать общероссийскую тенденцию и отказаться от массовых гуляний на Новый год, пишет «Бийский рабочий».
Главную елку на Петровском бульваре поставят. А вот праздничной программы, выступлений танцевальных и музыкальных коллективов не будет. Также не ожидается новогоднего салюта.
Таким образом бийчане со всей страной выражают солидарность с теми, кто участвует в спецоперации, и считают, что сейчас не время для праздников, отмечает издание.