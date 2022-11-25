В Барнауле стоимость проезда в транспорте повысят до 30 рублей

При этом сохранятся все льготы по социальным транспортным картам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 1 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации города.

За наличный расчет и по банковской карте стоимость составит 30 рублей вместо 28-ми.

По «электронному кошельку» проезд увеличится на 2 рубля и составит 26 рублей.

По «единому проездному» цена увеличится на 1 рубль и составит 24 рубля.

Для студентов, школьников и пенсионеров по возрасту стоимость также увеличится на 1 рубль и составит от 9 до 16 рублей за поездку.

При этом сохранятся все льготы по социальным транспортным картам. Для школьников из малообеспеченных семей стоимость безлимитной карты составит 450 рублей (стоимость одной поездки 9 рублей), для других учащихся – 600 рублей и безлимитная карта для студентов - 700. «Пенсионный лимитированный» проездной билет на 40 поездок будет стоить 650 рублей, «пенсионный безлимитный» - 900.