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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:51

В Барнауле стоимость проезда в транспорте повысят до 30 рублей

Новые тарифы будут действовать с 1 января 2023 года
Александра Сапожкова
При этом сохранятся все льготы по социальным транспортным картам

При этом сохранятся все льготы по социальным транспортным картам

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 1 января повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации города.

За наличный расчет и по банковской карте стоимость составит 30 рублей вместо 28-ми.

По «электронному кошельку» проезд увеличится на 2 рубля и составит 26 рублей.

По «единому проездному» цена увеличится на 1 рубль и составит 24 рубля.

Для студентов, школьников и пенсионеров по возрасту стоимость также увеличится на 1 рубль и составит от 9 до 16 рублей за поездку.

При этом сохранятся все льготы по социальным транспортным картам. Для школьников из малообеспеченных семей стоимость безлимитной карты составит 450 рублей (стоимость одной поездки 9 рублей), для других учащихся – 600 рублей и безлимитная карта для студентов - 700. «Пенсионный лимитированный» проездной билет на 40 поездок будет стоить 650 рублей, «пенсионный безлимитный» - 900.