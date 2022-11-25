Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 ноября 2022 8:37

Кытмановские депутаты избрали главу района

Им стал первый замглавы администрации
Александра Сапожкова
Виктор Вельш

Виктор Вельш

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

25 ноября кытмановские депутаты избрали главу района – им стал Виктор Вельш.

Как сообщили в правительстве Алтайского края, за его кандидатуру на сессии районного Совета депутатов проголосовали 15 из 17 присутствовавших. Ранее Виктор Вельш работал первым заместителем главы администрации района.

Отмечается, что Виктор Вельш имеет большой опыт работы в органах местного самоуправления. Он окончил Алтайский госуниверситет по специальности государственное и муниципальное управление. 12 лет возглавлял администрацию Тягунского сельсовета.