Виктор Вельш Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

25 ноября кытмановские депутаты избрали главу района – им стал Виктор Вельш.

Как сообщили в правительстве Алтайского края, за его кандидатуру на сессии районного Совета депутатов проголосовали 15 из 17 присутствовавших. Ранее Виктор Вельш работал первым заместителем главы администрации района.

Отмечается, что Виктор Вельш имеет большой опыт работы в органах местного самоуправления. Он окончил Алтайский госуниверситет по специальности государственное и муниципальное управление. 12 лет возглавлял администрацию Тягунского сельсовета.