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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:42

Два новых троллейбуса привезли в Рубцовск

Возможно, скоро их выпустят на улицы города
Александра Сапожкова
Ранее Минтранс края объявил аукцион на поставку троллейбусов для Рубцовска на 122,3 млн рублей

Ранее Минтранс края объявил аукцион на поставку троллейбусов для Рубцовска на 122,3 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовск привезли два новых троллейбуса. Видео доставки транспорта опубликовано в паблике «Инцидент Рубцовск».

Судя по кадрам, троллейбусы привезли в депо. Вероятно, скоро они выйдут на улицы города.

Ранее Минтранс Алтайского края объявил аукцион на поставку троллейбусов для Рубцовска на 122,3 млн рублей. На эти деньги предполагается приобрести пять транспортных средств 2022 года выпуска.