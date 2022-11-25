Выступление барнаульского бизнес-коуча на семинаре вызвало вопросы

Борис Князев Фото: Оксана БАССАУЭР

22 ноября в Барнауле состоялся семинар для предпринимателей, который организовало ООО ЭПЦ «Арс-Императив». «Гвоздем программы» стало выступление известного алтайского предпринимателя Бориса Князева.

Как пишет «Банкфакс», такая инициатива со стороны малоизвестной компании, очевидно, объясняется тем, что администрация Барнаула заключила с ней два контракта на проведение соответствующих мероприятий. Борис Князев обучал найму персонала с попутной рекламой собственных курсов. Его выступление было посвящено технологиям найма сотрудников. При этом конкретики в его выступлении было немного.

О применении новых технологий в работе с кадрами Борис Князев попросил рассказать совладельца студии растяжки Victoria Stretch (студии Виктории Князевой - судя по соцсетям, дочери самого коуча). В итоге разговор свелся к тому, что научиться этим технологиям можно, ознакомившись с курсом Бориса Князева «Системный найм как создание продуктивной команды». Бизнесмен заявил, что его курс стоит 300 тысяч рублей, но ему требуется тестовая группа, для которой стоимость обучения составит всего 30 тысяч рублей. И как бы невзначай отметил, что количество мест в группе ограничено.

Упомянем, что Борис Князев ранее выступал в качестве владельца целого ряда бизнес-проектов: сети фитнес-клубов «Сотвори себя», гостиниц «Русь» и «Лалетин», ТЦ «Россия» и других. Сейчас Князев занимается бизнес-тренингами, и в последнее время сконцентрировался именно на технологиях найма. В 2020 году он даже зарегистрировал товарный знак Knyazev Consulting.