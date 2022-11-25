Бывшая ревизор-инспектор возглавила финансовый комитет Барнаула

Ольга Шернина Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 25 ноября на должность председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула назначена Ольга Шернина. Об этом сообщили в мэрии.

Ольга Шернина в 1989 году окончила Алтайский госуниверситет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хоздеятельности». Муниципальную службу начинала с должности ревизора-инспектора в 1990 году. С 2008 года занимает должность зампредседателя финансового комитета.

Ольге Шериной 55 лет. Постановление о ее назначении подписал глава города Вячеслав Франк.