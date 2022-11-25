Приговор учительнице, попавшей под поезд с детьми на Алтае, оставили без изменения

Анна Диринг Фото: Анна Перевощикова

25 ноября суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда оставил без изменения приговор учительнице Анне Диринг, сообщили в прокуратуре региона. Ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть троих детей.

Напомним, 29 ноября 2021 года учитель начальных классов на личном автомобиле по собственной инициативе решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса. На железнодорожном переезде она выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале и допустила столкновение с поездом. Трое детей погибли на месте происшествия, четвертый получил тяжкие повреждения.

Анне Диринг назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Обвинительный приговор вступил в законную силу.