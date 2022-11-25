Житель Алтая незаконно перевозил людей и автомобили на пароме по реке Чумыш

Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре 2022 года сотрудники угрозыска Алтайского линейного управления МВД пресекли незаконную перевозку людей и транспортных средств по реке Чумыш в Тальменском районе. Сейчас судоводителя ждет суд.

Как выяснили полицейские, мужчина за деньги перевез не менее пяти пассажиров и не менее двух автомобилей.

- При этом ограждение на пароме имелось не по всему периметру. Также паром не был оснащен спасательными и противопожарными средствами, а пассажиры не были ознакомлены с планом эвакуации. И во время рейса судоводитель допустил нахождение пассажиров в кабинах автомобилей и на палубе, чем подверг их опасности, - сообщили в ЛУ МВД.

Кроме этого, у него не было документов, дающих право на самостоятельное управление водным транспортом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Дело направлено в суд.