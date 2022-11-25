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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 3:27

Житель Алтая незаконно перевозил людей и автомобили на пароме по реке Чумыш

Сейчас судоводителя ждет суд
Александра Сапожкова
Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»

Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре 2022 года сотрудники угрозыска Алтайского линейного управления МВД пресекли незаконную перевозку людей и транспортных средств по реке Чумыш в Тальменском районе. Сейчас судоводителя ждет суд.

Как выяснили полицейские, мужчина за деньги перевез не менее пяти пассажиров и не менее двух автомобилей.

- При этом ограждение на пароме имелось не по всему периметру. Также паром не был оснащен спасательными и противопожарными средствами, а пассажиры не были ознакомлены с планом эвакуации. И во время рейса судоводитель допустил нахождение пассажиров в кабинах автомобилей и на палубе, чем подверг их опасности, - сообщили в ЛУ МВД.

Кроме этого, у него не было документов, дающих право на самостоятельное управление водным транспортом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Дело направлено в суд.