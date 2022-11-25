На рынке зерна Алтайского края складывается напряженная ситуация

В 2022 году сбор зерновых и зернобобовых составил 5,9 млн тонн Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация на рынке зерна в Алтайском крае складывается напряженная. Об этом заявил Министр сельского хозяйства региона Сергей Межин, пишет altapress.ru.

По словам чиновника, в 2022 году сбор зерновых и зернобобовых составил 5,9 млн тонн. При этом экспорт зерна в мае и июне снизился до минимальных значений из-за заградительных государственных мер. В июле вывоз продукции за пределы страны начал восстанавливаться, но пока он существенно отстает от показателей 2021 года.

Динамика зерновых интервенций существенной роли пока не играет. За два с лишнем месяца в закрома родины предприятия продали около 140 тыс. тонн пшеницы.

Такая ситуация все сильнее давит на рынок. Уровень сложившихся цен ниже прошлогодних на 4−4,5 тыс. рублей на каждую тонну. Так, в ноябре средняя цена на пшеницу III класса составляла 10,5 тыс. рулей за тонну. По сути, сейчас цена на зерно чуть выше себестоимости.