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НовостиОбщество25 ноября 2022 1:43

«Думающие» светофоры установили на оживленном участке в Барнауле

Средняя скорость потока должна вырасти, а пробки - уменьшиться
Александра Сапожкова
Управлять светофорным объектом можно удаленно. Стоп-кадр видео телеканала "Толк"

Управлять светофорным объектом можно удаленно. Стоп-кадр видео телеканала "Толк"

На пересечении улиц Попова и Энтузиастов в Барнауле установили модернизированные светофоры. Управление дорожной обстановкой происходит с помощью искусственного интеллекта, пишет «Толк».

Система на основании данных о транспортном потоке будет сама перенастраиваться для улучшения дорожного движения или предлагать варианты диспетчеру.

- На основании данных диспетчер будет выбирать наилучший вариант движения, – сказал начальник отдела организации дорожного движения дорожного комитета Барнаула Никита Уваров.

Управлять светофорным объектом можно удаленно, без выезда на объект. Эффект появится через один-два месяца. Средняя скорость потока должна вырасти, а пробки - уменьшиться. Отмечается, что это первая точка на дорогах края, с которой начинается внедрение интеллектуальной транспортной системы.