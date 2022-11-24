В Алтайском крае 24 ноября ожидается морозная погода

Преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 24 ноября ожидается ясная и морозная погода. Об этом предупреждают в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха составит -15... -20 градусов. Местами столбики термометров покажут до -10 градусов. Осадков преимущественно не ожидается.

- Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, - обещают в Гидрометцентре.

В Барнауле синоптики прогнозируют -15... -17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ранее мы писали, что морозы до -37 градусов обрушатся на Алтайский край.

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