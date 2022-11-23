Бывшего главу Калманского района обвиняют в хищении денег из бюджета

Расследование дела еще идет Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшему главе Калманского района предъявили обвинение в хищении денег из бюджета. Как пишет «Толк» со ссылкой на прокуратуру Алтайского края, Сергей Бунет является обвиняемым по делу о мошенничестве.

В ведомстве рассказали, что мужчина обвиняется в хищении 617,3 тысячи рублей. Преступление проходит по статье о мошенничестве с использованием служебного положения или в крупном размере.

- Как сообщает прокуратура, обвинение предъявили Бунету в ходе расследования по другому уголовному делу – по ч. 3 ст. 160 УК РФ, возбужденному еще в январе 2022 года по сообщению о растрате 753,2 тысячи бюджетных рублей. Это расследование еще не завершено, - поясняет издание.

12 ноября Бунет покинул пост главы по собственному желанию. Сейчас исполняет обязанности руководителя района Ольга Чернолуцкая.