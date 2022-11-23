1 декабря пройдет предварительная встреча и открытая тренировка боксеров «Битвы на Алтае»

Афиша предоставлена организаторами

В Барнауле 1 декабря пройдет предварительная встреча участников турнира по боксу среди профессионалов «Битва на Алтае». Как сообщили организаторы, прийти на встречу может любой желающий.

В 16:00 в ТРЦ «Арена» в малом зале сети «Киномир» на пятом этаже состоится предварительная встреча участников главного поединка (Василий Штык, Артыш Лопсан) в рамках турнира по боксу среди профессионалов «Битва на Алтае». Поединок пройдет 22 декабря в «Титов – Арене».

После встречи пройдет открытая тренировка участников. Вход свободный.