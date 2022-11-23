Алтайские власти выставили на торги два вертолета за 33 млн рублей

Транспортные средства могут принадлежать лесникам Фото: Олег УКЛАДОВ

По 12 декабря Алтайкрайимущество принимает заявки на участие в аукционе по приватизации двух вертолетов, сообщает «Банкфакс».

Согласно объявлениям на площадке торгов, совокупная начальная стоимость транспортных средств превышает 33 млн рублей. Robinson R44 – Raven II (2009 года) стоит 16,3 млн рублей, а Clipper II (2008 года) - 17,1.

Вертолеты могут принадлежать лесникам, так как находятся в Барнауле на площадке на пр. Энергетиков, 40. А эта площадка относится к КАУ «Алтайлес». Возможно, ранее с помощью этих вертолетов мониторили пожары в лесах.