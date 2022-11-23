Бийские общественники попробовали жаркое и супы в школьной столовой

Столовая в школе №1 Бийска Фото: газеты «Бийский рабочий»

Бийские общественники продегустировали горячее питание в столовой школы № 1. На примере этого учебного заведения они оценили, как в городе работает система организации питания детей, пишет «Бийский рабочий».

«Ежемесячно со стороны группы родительского контроля проводится мониторинг работы школьной столовой. Причем это может быть внепланово, без предупреждения работников пищеблока », – пояснила директор ООО «Большая перемена», предприятия-оператора школьного питания Анастасия Шульдайс.

Издание пишет, что общественникам пришлись по вкусу два вида молочной каши, супы, жаркое из свинины и курицы, макароны, гуляш, витаминные салаты, картофельное пюре, котлеты и компот.

Самые же любимые блюда в школьной столовой у учеников - борщ и булочки.