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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:55

Бийские общественники попробовали жаркое и супы в школьной столовой

Они оценили, как в городе работает система организации питания детей
Александра Сапожкова
Столовая в школе №1 Бийска

Столовая в школе №1 Бийска

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Бийские общественники продегустировали горячее питание в столовой школы № 1. На примере этого учебного заведения они оценили, как в городе работает система организации питания детей, пишет «Бийский рабочий».

«Ежемесячно со стороны группы родительского контроля проводится мониторинг работы школьной столовой. Причем это может быть внепланово, без предупреждения работников пищеблока », – пояснила директор ООО «Большая перемена», предприятия-оператора школьного питания Анастасия Шульдайс.

Издание пишет, что общественникам пришлись по вкусу два вида молочной каши, супы, жаркое из свинины и курицы, макароны, гуляш, витаминные салаты, картофельное пюре, котлеты и компот.

Самые же любимые блюда в школьной столовой у учеников - борщ и булочки.