В алтайских школах организовали киноуроки для детей

Киноурок. Фото: Михаил Полубедов/altai-ter.er.ru

В Алтайском крае в школах организовали киноуроки . Как сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия», накануне к проекту «Киноуроки в школах России» присоединился барнаульский лицей №3.

Юнармейцам показали фильм «Навсегда», в котором показаны ужасы Великой Отечественной войны, а старшеклассникам представили картину о взаимопомощи «Пять дней».

- Фильмы на доступном детям языке рассказывают жизненные истории их сверстников. Это доходчивее, чем назидание взрослого человека о морали или милосердии. Формат очень интересный, будем предлагать школам по всему краю присоединяться к проекту, – рассказала депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Всего специально для проекта создано 99 короткометражек о духовно-нравственных понятиях.