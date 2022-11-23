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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:01

В алтайских школах организовали киноуроки для детей

Детям показывают фильмы, которые объясняют, как важно проявлять доброту, милосердие, патриотизм и так далее
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Киноурок. Фото: Михаил Полубедов/altai-ter.er.ru

Киноурок. Фото: Михаил Полубедов/altai-ter.er.ru

В Алтайском крае в школах организовали киноуроки . Как сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия», накануне к проекту «Киноуроки в школах России» присоединился барнаульский лицей №3.

Юнармейцам показали фильм «Навсегда», в котором показаны ужасы Великой Отечественной войны, а старшеклассникам представили картину о взаимопомощи «Пять дней».

- Фильмы на доступном детям языке рассказывают жизненные истории их сверстников. Это доходчивее, чем назидание взрослого человека о морали или милосердии. Формат очень интересный, будем предлагать школам по всему краю присоединяться к проекту, – рассказала депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Всего специально для проекта создано 99 короткометражек о духовно-нравственных понятиях.