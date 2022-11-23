Бийчанка погналась за «быстрыми» деньгами и потеряла больше 370 тысяч рублей

Мошенники представились инвесторами Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске местная жительница стала жертвой мошенников, зарегистрировавшись на платформе инвестирования. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, всего женщина потеряла больше 370 тысяч рублей.

Пенсионерка искала альтернативные пути заработка и наткнулась на рекламу о «быстрых» деньгах за короткое время. Женщина позвонила координаторам проекта, чтобы узнать суть работы. Мошенники объяснили, что нужно пройти регистрацию и внести деньги.

- Куда инвестировать и сколько - должны были подсказывать консультанты. Естественно, чем больше суммы, тем больше заработанные проценты, - отметили в полиции.

Из своих денег женщина внесла 123 тысячи рублей, а затем взяла в кредит еще 250 тысяч и перевела их на свой электронный счет. А вот вывести деньги не получилось, менеджеры перестали отвечать на звонки. Тогда бийчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.