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НовостиОбщество23 ноября 2022 6:25

Бийчанка погналась за «быстрыми» деньгами и потеряла больше 370 тысяч рублей

Мошенники представились инвесторами
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мошенники представились инвесторами

Мошенники представились инвесторами

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске местная жительница стала жертвой мошенников, зарегистрировавшись на платформе инвестирования. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, всего женщина потеряла больше 370 тысяч рублей.

Пенсионерка искала альтернативные пути заработка и наткнулась на рекламу о «быстрых» деньгах за короткое время. Женщина позвонила координаторам проекта, чтобы узнать суть работы. Мошенники объяснили, что нужно пройти регистрацию и внести деньги.

- Куда инвестировать и сколько - должны были подсказывать консультанты. Естественно, чем больше суммы, тем больше заработанные проценты, - отметили в полиции.

Из своих денег женщина внесла 123 тысячи рублей, а затем взяла в кредит еще 250 тысяч и перевела их на свой электронный счет. А вот вывести деньги не получилось, менеджеры перестали отвечать на звонки. Тогда бийчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.