Барнаулец на эвакуаторе угнал машину у знакомого, пока тот сидел в тюрьме

Угнанный авто Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские раскрыли кражу машины при помощи эвакуатора. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, владельцем является мужчина, который сейчас находится в местах лишения свободы.

В полицию поступило заявление от женщины 1976 года рождения. Она рассказала, что неизвестные на эвакуаторе угнали иномарку ее брата. Сейчас родственник заявительницы отбывает наказание в виде лишения свободы.

- Принадлежащее ему транспортное средство долгое время стояло возле жилого дома, о пропаже женщина узнала от соседки, которая видела, как машину увозят на эвакуаторе в неизвестном направлении, - отметили в полиции.

Полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 36-летний барнаулец, который знаком с хозяином машины. Он знал, что автомобиль долго стоит без присмотра и решил воспользоваться шансом и угнать его. Украденный автомобиль нашли в частично разукомплектованном состоянии. По данному факту вскоре примут соответствующее процессуальное решение.