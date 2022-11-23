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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:27

На барнаульском перекрестке весь день будут отключены светофоры из-за ремонта

Ограничение будет действовать до 20:00
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ремонтные работы запланированы на перекрестке Попова-Юрина

Ремонтные работы запланированы на перекрестке Попова-Юрина

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 23 ноября, в Барнауле продолжат ремонт светофоров. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на пересечении улиц Попова и Юрина весь день будут отключены светофорные объекты.

Ремонтные работы запланированы на перекрестке Попова-Юрина в период с 09:00 до 20:00. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее и соблюдать правила ПДД.

Также сегодня отключали на время светофоры на перекрестках Шумакова – Балтийская и Шумакова – Взлетная.