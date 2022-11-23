В Барнауле коммунальщики устранили подтопление на улице Глушкова

Скринщот поста в паблике «В курсе 22»

22 ноября в Барнауле из-за коммунальной аварии подтопило улицу Глушкова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на утро 23 ноября авария устранена.

Из-за ЧП вода начала стекать на улицу Сухова. Барнаульский водоканал выехал на место порыва для устранения. Выяснилось, что произошел порыв на чугунной водопроводной сети диаметром 300 мм в районе пересечения проспекта Космонавтов и Глушкова из-за подвижек грунта после похолодания.

Коммунальщики оперативно начали раскопки и ограничили движение по правой полосе Космонавтов. Отключение воды в жилых домах не потребовалось. Утром 23 ноября в мэрии сообщили, что работы завершены.