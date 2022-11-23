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НовостиОбщество23 ноября 2022 4:35

Новые лыжные трассы и катки откроют этой зимой в Барнауле

В этом сезоне в краевой столице будут работать 76 спортивных объектов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Катки пока не начали заливать из-за отсутствия снега

Катки пока не начали заливать из-за отсутствия снега

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскоре откроются зимние развлекательные объекты. Как сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на председателя комитета по физической культуре и спорту города города Пётр Кобзаренко, в этом году откроются 20 лыжных баз, 24 катка и больше 30 хоккейных коробок, из них две новые в Индустриальном районе.

Собственники коробок уже начали заливку снега, но пока его слишком мало для официального начала сезона. Катки пока не начали заливать, лишь ведут подготовительные работы.

- В принципе уже холодно, но нужно обильного снега ещё сантиметров 10, и тогда можно будет в полном объёме заливать катки и заниматься на свежем воздухе спортом, - пояснил Пётр Кобзаренко.

Лыжные базы тоже пока не работают, но барнаульцы уже начали самостоятельно кататься на лыжах в лесу. Правда, пока это сложно – из-под снега торчат корни и ветки. Лыжню планируют оборудовать в парках «Юбилейный», «Изумрудный» и парке имени Ленина.