Новые лыжные трассы и катки откроют этой зимой в Барнауле

Катки пока не начали заливать из-за отсутствия снега Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вскоре откроются зимние развлекательные объекты. Как сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на председателя комитета по физической культуре и спорту города города Пётр Кобзаренко, в этом году откроются 20 лыжных баз, 24 катка и больше 30 хоккейных коробок, из них две новые в Индустриальном районе.

Собственники коробок уже начали заливку снега, но пока его слишком мало для официального начала сезона. Катки пока не начали заливать, лишь ведут подготовительные работы.

- В принципе уже холодно, но нужно обильного снега ещё сантиметров 10, и тогда можно будет в полном объёме заливать катки и заниматься на свежем воздухе спортом, - пояснил Пётр Кобзаренко.

Лыжные базы тоже пока не работают, но барнаульцы уже начали самостоятельно кататься на лыжах в лесу. Правда, пока это сложно – из-под снега торчат корни и ветки. Лыжню планируют оборудовать в парках «Юбилейный», «Изумрудный» и парке имени Ленина.