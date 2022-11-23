В Заринске открыли новый завод по производству масла

Маслозавод СЭУС в Заринске Фото: Виталий БАРАБАШ

В Заринске открыли новый завод по производству льняного и рапсового масла. Как пишет «Толк», инвестором стал экспортный союз SEUS (СЭУС), и большую долю продукции с завода планируют поставлять в Китай.

Как рассказал руководитель союза Алексей Мельников, проект является знаковым и рентабельным. Строительство планировали еще в 2020 году, но помешала пандемия. С того момента проект подорожал примерно на 20%. Старый элеватор компании достался в разбитом состоянии, было вложено достаточно много денег для ремонта. За полгода удалось запустить восемь складов, установить новое оборудование и начать принимать зерно, а также построить маслозавод.

- Предприятие будет производить так называемое техническое рапсовое и льняное масло. После дополнительной переработки его можно будет использовать при производстве биотоплива как компонент резинотехнических изделий, после допочистки – как пищевое, а льняное масло – в косметической промышленности, - отмечает издание.