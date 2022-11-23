Обновленный трамвай выйдет на линию в конце ноября в Барнауле

Обновленный салон Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле выйдет на линию еще один обновленный трамвай. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, его запустят в работу в конце ноября.

В рамках капитально-восстановительного ремонта в салоне заменили обшивку, пассажирские сидения, электрооборудование, а также отремонтировали ходовую часть и кузов. Также там установили транзисторную систему управления тяговым двигателем, благодаря чему будет сэкономлено до 40%.

- Изменения коснулись и принципов управления – вместо педалей на всех модернизированных вагонах установлен ручной контроллер, который осуществляет управление вагоном. Это, в свою очередь, потребовало у некоторых водителей новых навыков и дополнительной стажировки», - рассказал директор «Горэлектротранса» Николай Петряшин.

До конца года обещают восстановить еще два вагона.