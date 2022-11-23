В Алтайском крае рецидивист нагло обокрал больную и беспомощную бабушку

Осужденный украл последние деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тогульском районе Алтайского края осудили местного жителя, который обокрал беззащитную и больную бабушку. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина воспользовался беспомощностью женщины и поплатился за это.

81-летняя женщина попросила мужчину найти такси, чтобы добраться до дома, так как она плохо себя чувствовала и не могла ходить самостоятельно. Рецидивист воспользовался этим, так как ехал с бабушкой на заднем сидении, и украл у нее из сумки кошелек в подвернувшийся момент. В кошельке было 6,5 тысячи рублей, это значительные деньги для пенсионерки, так как других денег у нее не было.

- Сотрудникам пункта полиции по Тогульскому району МО МВД России «Кытмановский» удалось изъять у подозреваемого часть похищенных им денег, но 2500 рублей он успел истратить, - отметили в прокуратуре.

Также прокуратура направила иск о возмещении ущерба, его удовлетворили. Мужчина ранее был судим, поэтому судья назначил ему наказание в виде 2 лет и 2 месяцев в исправительной колонии строгого режима.