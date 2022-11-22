22 ноября на Алтае перекроют трассу из-за движения военных колонн

Водителей просят учесть ограничения при планировании маршрута Фото: Олег УКЛАДОВ

22 ноября в Алтайском крае перекроют трассу из-да движения военных колонн. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по региону.

Движение перекроют для всех видов транспорта с 20.30 до 22.30 на дороге «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Контошино».

Водителей просят учесть ограничения при планировании маршрута и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле 23 ноября выключат светофор на улице Шумакова.