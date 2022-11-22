На Алтае два ребенка чуть было не погибли при пожаре из-за вещей на обогревателе

От отравления продуктами горения пострадали два ребенка 2-х и 4-х лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае два ребенка чуть было не погибли из-за загоревшихся вещей, висящих на обогревателе. ЧП произошло 19 ноября в селе Зональное, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– В частном жилом доме от включенного электрообогревателя загорелись вещи. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон жилого дома шел сильный дым, - сообщили в МЧС.

От отравления продуктами горения пострадали два ребенка 2-х и 4-х лет, а также 20-летний молодой человек. Всех их госпитализированы в районную больницу.