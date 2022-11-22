Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 10:38

На Алтае два ребенка чуть было не погибли при пожаре из-за вещей на обогревателе

ЧП произошло в селе Зональное
Вера Березовская
От отравления продуктами горения пострадали два ребенка 2-х и 4-х лет

От отравления продуктами горения пострадали два ребенка 2-х и 4-х лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае два ребенка чуть было не погибли из-за загоревшихся вещей, висящих на обогревателе. ЧП произошло 19 ноября в селе Зональное, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– В частном жилом доме от включенного электрообогревателя загорелись вещи. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон жилого дома шел сильный дым, - сообщили в МЧС.

От отравления продуктами горения пострадали два ребенка 2-х и 4-х лет, а также 20-летний молодой человек. Всех их госпитализированы в районную больницу.