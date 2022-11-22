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НовостиОбщество22 ноября 2022 10:02

В Алтайском крае не хватает педиатров

На одну вакансию детского врача в регионе приходится лишь 0,1 резюме
Вера Березовская
Алтайский край попал в список регионов Сибири с самой острой нехваткой педиатров.

Алтайский край попал в список регионов Сибири с самой острой нехваткой педиатров.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае не хватает врачей-педиатров. К такому выводу пришли аналитики портала hh.ru.

Выяснилось, что на одну вакансию педиатра в регионе приходится лишь 0,1 резюме. При этом нормой на рынке труда считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение о работе.

С такими цифрами Алтайский край попал в список регионов Сибири с самой острой нехваткой педиатров.

Отмечается, что средняя предлагаемая зарплата для детских врачей в регионе составила 50 тысяч рублей, в России 54,5 тысяч.

Напомним, ранее в Алтайском крае ввели новые выплаты медикам. Финансовая поддержка предусмотрена в том числе и для участковых врачей-педиатров.