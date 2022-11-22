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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:05

В Барнауле на улице Шумакова 23 ноября не будут работать светофоры на двух перекрестках

На участках будут проводить плановый ремонт электросетей
Вера Березовская
Отключение займет три часа

Отключение займет три часа

Фото: Олег УКЛАДОВ

23 ноября в Барнауле отключат светофоры на двух перекрестках на улице Шумакова. Об этом предупредили в пресс-службе администрации города.

Отключение займет три часа – с 9.00 до 12.00. Светофоры не будут работать на пересечении улиц Шумакова и Балтийская, а также на Шумакова и Взлетной.

– Причина приостановки работы - плановый ремонт электросетей, - объяснили в мэрии.

Горожан просят учесть отключение и быть особо бдительными при движении на данном участке. Это касается как водителей, так и пешеходов.