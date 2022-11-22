В Барнауле на улице Шумакова 23 ноября не будут работать светофоры на двух перекрестках

Отключение займет три часа Фото: Олег УКЛАДОВ

23 ноября в Барнауле отключат светофоры на двух перекрестках на улице Шумакова. Об этом предупредили в пресс-службе администрации города.

Отключение займет три часа – с 9.00 до 12.00. Светофоры не будут работать на пересечении улиц Шумакова и Балтийская, а также на Шумакова и Взлетной.

– Причина приостановки работы - плановый ремонт электросетей, - объяснили в мэрии.

Горожан просят учесть отключение и быть особо бдительными при движении на данном участке. Это касается как водителей, так и пешеходов.