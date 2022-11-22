В Алтайском крае собрались «чудики» и «мудрики» на театральном фестивале

Фото предоставлено организаторами проекта «Театральный двигатель 22».

В Алтайском крае подвели итоги проекта молодежных непрофессиональных театров «Театральный двигатель 22». Как сообщают организаторы, в нем приняли участие творческие коллективы со всей страны, а также артисты из Беларуси.

Проект состоял из двух частей - образовательной и конкурсной.

– Начиная с сентября, мы ездили с экспертами по городам Алтайского края, давали мастер-классы для любительских театров по актерскому мастерству, сценической речи, сцендвижению, режиссуре. А после провели VI Межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Облепиха», - рассказывает художественный руководитель проекта «Театральный двигатель 22» Кирилл Скобелин.

Театральный фестиваль «Облепиха» проходил на площадке АлтГУ с 14 по 20 ноября. В нем приняли участие юные артисты от - от 4 лет (театральный центр «Чудиkids») до 85 лет (театр «Мудрик» совета ветеранов Ленинского района). Конкурс проходил в очном и заочном форматах. Таким образом, его география значительно расширилась и охватила не только Алтайский край, но и коллективы из Новосибирска, Ярославля, Иркутска, Симферополя, Перми, Омска, Краснодара, Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Луганска, Минска и других городов. Участники соревновались в номинациях «Авторское видео», «Эстрадное творчество», «Художественное слово», «Театральное творчество».

Отметим, что проект «Театральный двигатель 22» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.