Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 6:57

Жители Барнаула возмутились повышением цен на услуги ЖКХ почти на 15% с 1 декабря 2022

Горожане оставили в соцсетях более сотни комментариев с негодованием
Вера Березовская
С 1 декабря 2022 года по всей России вырастут цены на «коммуналку»

С 1 декабря 2022 года по всей России вырастут цены на «коммуналку»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула возмутились повышением цен на услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года. В комментариях в паблике «Инцидент Барнаул» горожане оставили более сотни комментариев с негодованием по поводу этой новости.

Напомним, ранее власти сообщили, что с 1 декабря 2022 года по всей России вырастут цены на «коммуналку». В Алтайском крае для большинства муниципалитетов рост может составить в районе 10,3%, но в Барнауле платежка по квитанции может увеличиться до 14,7%, а в Бийске 11,4 %.

В комментариях к посту об этом новости горожане пишут:

– ЖКХ - Живи Как Хочешь,

– А зарплату индексировать когда и на сколько будут?

–Ощущение, что ты арендуешь жилье у коммунальщиков,

– У меня коммуналка скоро будет больше, чем ипотека