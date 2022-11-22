Жители Барнаула возмутились повышением цен на услуги ЖКХ почти на 15% с 1 декабря 2022

С 1 декабря 2022 года по всей России вырастут цены на «коммуналку»
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители Барнаула возмутились повышением цен на услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года. В комментариях в паблике «Инцидент Барнаул» горожане оставили более сотни комментариев с негодованием по поводу этой новости.
Напомним, ранее власти сообщили, что с 1 декабря 2022 года по всей России вырастут цены на «коммуналку». В Алтайском крае для большинства муниципалитетов рост может составить в районе 10,3%, но в Барнауле платежка по квитанции может увеличиться до 14,7%, а в Бийске 11,4 %.
В комментариях к посту об этом новости горожане пишут:
– ЖКХ - Живи Как Хочешь,
– А зарплату индексировать когда и на сколько будут?
–Ощущение, что ты арендуешь жилье у коммунальщиков,
– У меня коммуналка скоро будет больше, чем ипотека